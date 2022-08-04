"SEZONA İYİ BAŞLAMAK MORAL OLACAKTIR"

"SERİMİZİN İLK 3 PUANINI ALALIM"

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael, bu maç öncesinde futbolcularına uyarılarda bulundu.Valerien Ismael, tüm planlarını mutlak galibiyet üstüne yaptı. Fransız çalıştırıcı ilk maça özel bir toplantı gerçekleştirdi. Ismael, "Hazırlık maçlarında istediğimiz sonuçları alamamış olabiliriz. Bunun bir önemi yok. Biz kendimizi lige en iyi şekilde hazırlamak için güçlü rakiplerle oynadık ve durumumuzu biliyoruz. Sezona iyi bir başlangıç yapmak, hepimize moral olacaktır" dedi.Futbolcularından galibiyet sözü isteyen Ismael, "Taraftarımızın desteğiyle Kayserispor'u mağlup edelim ve galibiyet serimizin ilk 3 puanını alalım. Ben ve ekibim sizlere çok güveniyoruz" ifadelerini kullandı.