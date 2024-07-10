Beşiktaş'ta Immobile'den sonra Felix Uduokhai!

Beşiktaş, transfer çalışmalarında adeta gaza bastı.
Siyah-beyazlı takım, bir süredir gündemde yer alan Ciro Immobile'nin transferi için Lazio ile görüşmelerini sürdürüyor. Beşiktaş, Ciro Immobile transferini tamamlaması durumunda bu kez Augsburg forması giyen Felix Uduokhai'ye yönelecek ve bu transferi bitirmeye çalışacak.
İSTANBUL'A GELDİ
Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz günlerde 26 yaşındaki futbolcuyu geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirmiş ve tesisleri gezdirmişti.
Augsburg ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden 26 yaşındaki Uduokhai'nin güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.
Siyah-beyazlı takım, bir süredir gündemde yer alan Ciro Immobile'nin transferi için Lazio ile görüşmelerini sürdürüyor. Beşiktaş, Ciro Immobile transferini tamamlaması durumunda bu kez Augsburg forması giyen Felix Uduokhai'ye yönelecek ve bu transferi bitirmeye çalışacak.
İSTANBUL'A GELDİ
Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz günlerde 26 yaşındaki futbolcuyu geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirmiş ve tesisleri gezdirmişti.
Augsburg ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden 26 yaşındaki Uduokhai'nin güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.
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