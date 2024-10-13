Sezona iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, milli araya Gaziantep FK ile 90+5'te yediği golle berabere kalarak girdi.
Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde ekim ve kasım aylarındaki zorlu fikstüre hazırlanan Siyah-Beyazlılar'da yönetim de takviye için arayışlara başladı.
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş Yönetimi, önceliği ise 3 mevkiye verecek.
ÖNCELİK KANAT TAKVİYESİ
Beşiktaşlı idareciler, en büyük önemi kanat takviyesine verirken devre arasında bu bölgeye kesin olarak transfer yapılacak. Siyah-Beyazlılar, uzun maratonda Ciro Immobile'ye alternatif olacak bir forvet için de arayışlarını sürdürüyor. Beşiktaş Yönetimin'in takviye için gündeminde olan diğer bir bölge ise sol bek...
TEK BEK MASUAKU
Arthur Masuaku, bu bölgedeki tek orijinal bek oyuncusu olurken, cezalı olduğu Kayserispor maçında yerine Emirhan Topçu forma giymişti. Siyah-Beyazlılar, uygun bir isim bulunması halinde sol bek transferini de Ocak ayındaki ara transfer döneminde bitirmeyi hedefliyor.
YASİN ÖZCAN YENİDEN RADARDA
Beşiktaş, ara transfer dönemi öncesi Kasımpaşa forması giyen 18 yaşındaki Yasin Özcan'ı yeniden radarına aldı.
Genç futbolcu, hem sol bek hem de stoperde görev alabiliyor. Sezon başında da Siyah-Beyazlılar'ın sıkı takibinde olan ve gündeme alınan Yasin, Kasımpaşa'da 8 maçta 694 dakika oynadı.
KARTAL'IN GÖZÜ PATRİK SCHİCK'TE
Beşiktaş'ın daha önce de gündemine aldığı yıldız futbolcuyu listesine dahil ettiği belirtildi. Beşiktaş'ın Bayer Leverkusen forması giyen Patrik Schick ile ilgilendiği vurgulandı.
Patrik Schick'in Bayer Leverkusen'de geri planda kaldığı ve yeni bir meydan okumaya sıcak bakabileceği aktarıldı. Çekyalı forvetin ara transfer dönemini beklediği belirtildi.
Beşiktaş'ta gündem transfer: en az 3 oyuncu şart!
Beşiktaş'ta ara transfer dönemi öncesi planlamalar hız kazandı. Siyah-Beyazlılar, kanat, forvet ve sol bek için takviye çalışmalarına başladı.
Son güncelleme 13 Ekim 2024 10:56
Sezona iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, milli araya Gaziantep FK ile 90+5'te yediği golle berabere kalarak girdi.
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