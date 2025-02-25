Beşiktaş'ta golcü harekatı: Kasper Dolberg

Beşiktaş, Anderlecht'in tecrübeli forveti Kasper Dolberg'i transfer listesine ekledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ta golcü harekatı: Kasper Dolberg
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25 Şubat 2025 08:08

Beşiktaş, son zamanlarda sergilediği performansla eleştiri oklarını üzerine çeken Immobile ile yollarını ayırmayı planlıyor.

35 yaşındaki yıldız ile masaya oturulup gönderilmesi için anlaşma zemini arayacak yönetim şimdiden alternatif arayışlarına başladı.

Birçok yıldızın ismi gündeme gelirken Anderlecht'in santrforu Kasper Dolberg'in ismi dikkat çekti.

Suudi Arabistan kulüplerinin radarında bulunan 28 yaşındaki Danimarkalı santrfor Dolberg için Teknik Direktör Solskjaer'in beğendiği futbolcular arasında yer aldığı ve olumlu rapor verdiği gelen bilgiler arasında.

PERFORMANSI

Sezon başında da transferi gündeme gelen ancak operasyonu gerçekleşemeyen 1,87'lik forvet, Belçika ekibi ile bu sezon çıktığı 22 maçta 14 gol, 1 asist katkısı yaptı.

MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

Danimarka milli takımında da forma giyen Kasper Dolberg 54 maçta 11 gol kaydetti.

 

 

 

 

 


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