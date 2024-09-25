Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst farkı!

Beşiktaş, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile kazanma alışkanlığı yakaladı.
Siyah-beyazlı takım geride kalan 8 resmi maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alırken mağlubiyet yüzü görmedi. Oynattığı futbolla beğeni toplayan Hollandalı teknik adam, kısa sürede Beşiktaş'a alışkın olduğu hücum takımı kimliğini kazandırdı.
Van Bronckhorst ile Lugano ve Trabzonspor deplasmanlarından beraberlikle dönen Beşiktaş, İstanbul'da oynadığı tüm maçları kazandı. Lugano deplasmanında 3-1 öne geçmesine rağmen sahadan 3-3'lük skorla ayrılan Beşiktaş, Trabzon'dan 1-1'lik beraberlikle dönmüştü.
Siyah-beyazlı takım geride kalan 8 resmi maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alırken mağlubiyet yüzü görmedi. Oynattığı futbolla beğeni toplayan Hollandalı teknik adam, kısa sürede Beşiktaş'a alışkın olduğu hücum takımı kimliğini kazandırdı.
Van Bronckhorst ile Lugano ve Trabzonspor deplasmanlarından beraberlikle dönen Beşiktaş, İstanbul'da oynadığı tüm maçları kazandı. Lugano deplasmanında 3-1 öne geçmesine rağmen sahadan 3-3'lük skorla ayrılan Beşiktaş, Trabzon'dan 1-1'lik beraberlikle dönmüştü.