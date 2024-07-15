Beşiktaş'ta gençler için rapor kamp sonu

Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Göktuğ Baytekin, Emir Yaşar, Arda Berk Özüarap, Serkan Emrecan Terzi, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Yakup Arda Kılıç gibi isimleri Slovenya kampına götürmüştü.
Hollandalı teknik adam, genç oyuncularla ilgili kararını kampın ardından verecek ve bu kararını yönetime sunacak.
Beşiktaş Yönetimi, Van Bronckhorst'tan gelecek rapor doğrultusunda genç futbolcularla ilgili hareket edecek.
Hollandalı teknik adam, genç oyuncularla ilgili kararını kampın ardından verecek ve bu kararını yönetime sunacak.
Beşiktaş Yönetimi, Van Bronckhorst'tan gelecek rapor doğrultusunda genç futbolcularla ilgili hareket edecek.