Beşiktaş'ta Gedson kozu

Beşiktaş'ın formda ismi Gedson Fernandes, derbide de takımının önemli kozlarından olacak.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'ta Gedson kozu
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28 Ekim 2024 08:54
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes, kariyerinin altın sezonunu yaşıyor.

14 maçta 7 gol ve 1 asistlik performans sergileyen başarılı oyuncu, Lyon deplasmanda da takımına galibiyeti getiren golü atmıştı.

Oldukça formda bir görüntü ortaya koyan Gedson, Galatasaray derbisine de golleriyle damga vurmaya çalışacak.

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