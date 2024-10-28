Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes, kariyerinin altın sezonunu yaşıyor.
14 maçta 7 gol ve 1 asistlik performans sergileyen başarılı oyuncu, Lyon deplasmanda da takımına galibiyeti getiren golü atmıştı.
Oldukça formda bir görüntü ortaya koyan Gedson, Galatasaray derbisine de golleriyle damga vurmaya çalışacak.
14 maçta 7 gol ve 1 asistlik performans sergileyen başarılı oyuncu, Lyon deplasmanda da takımına galibiyeti getiren golü atmıştı.
Oldukça formda bir görüntü ortaya koyan Gedson, Galatasaray derbisine de golleriyle damga vurmaya çalışacak.