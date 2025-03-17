Beşiktaş'ta Gedson belirsizliği!

Beşiktaş'ın yeni sözleşme için anlaştığı Gedson Fernandes'in resmi imzayı henüz atmaması, siyah beyazlı taraftarları endişelendirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Gedson belirsizliği!
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17 Mart 2025 10:47
Son güncelleme 17 Mart 2025 11:02
Beşiktaş'ın yeni sözleşme için anlaştığı Gedson Fernandes'in imzayı henüz atmaması, siyah beyazlıların içine kurt düşürdü.

Siyah beyazlılar, geçtiğimiz haftalarda Portekizli yıldızı Gedson Fernandes'le yeni kontrat konusunda anlaşma sağlamıştı. Hatta oyuncunun 1.7 milyon euro olan maaşı 2.5 milyon euroya çekilecekti. Ancak aradan iki haftaya yakın süre geçmesine rağmen henüz sözleşme imzalanmadı.

TALİPLERİ VAR

Rusya'dan ve İtalya'dan talipleri olan Gedson'un sözleşmesinin açıklanmaması taraftarları endişelendirdi. Gedson'un 2027'de bitecek olan sözleşmesi 2030'a kadar uzatılacaktı.

BU SEZON NE YAPTI?

Beşiktaş'ta en skorer sezonunu yaşayan Portekizli orta saha, 39 maçta 8 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. 
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