Beşiktaş'ta Gedson belirsizliği!

Beşiktaş'ın yeni sözleşme için anlaştığı Gedson Fernandes'in imzayı henüz atmaması, siyah beyazlıların içine kurt düşürdü.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Siyah beyazlılar, geçtiğimiz haftalarda Portekizli yıldızı Gedson Fernandes'le yeni kontrat konusunda anlaşma sağlamıştı. Hatta oyuncunun 1.7 milyon euro olan maaşı 2.5 milyon euroya çekilecekti. Ancak aradan iki haftaya yakın süre geçmesine rağmen henüz sözleşme imzalanmadı.
TALİPLERİ VAR
Rusya'dan ve İtalya'dan talipleri olan Gedson'un sözleşmesinin açıklanmaması taraftarları endişelendirdi. Gedson'un 2027'de bitecek olan sözleşmesi 2030'a kadar uzatılacaktı.
BU SEZON NE YAPTI?
Beşiktaş'ta en skorer sezonunu yaşayan Portekizli orta saha, 39 maçta 8 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Siyah beyazlılar, geçtiğimiz haftalarda Portekizli yıldızı Gedson Fernandes'le yeni kontrat konusunda anlaşma sağlamıştı. Hatta oyuncunun 1.7 milyon euro olan maaşı 2.5 milyon euroya çekilecekti. Ancak aradan iki haftaya yakın süre geçmesine rağmen henüz sözleşme imzalanmadı.
TALİPLERİ VAR
Rusya'dan ve İtalya'dan talipleri olan Gedson'un sözleşmesinin açıklanmaması taraftarları endişelendirdi. Gedson'un 2027'de bitecek olan sözleşmesi 2030'a kadar uzatılacaktı.
BU SEZON NE YAPTI?
Beşiktaş'ta en skorer sezonunu yaşayan Portekizli orta saha, 39 maçta 8 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.