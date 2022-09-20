ERSİN DESTANOĞLU'NA DESTEK

DERBİDE OYNAYACAK MI?

SÖZLEŞME KONUSU

Beşiktaş'ta İstanbulspor maçında yediği hatalı goller nedeniyle önce takım arkadaşlarının tepkisiyle karşılaşan, ardından da taraftarın büyük protestosuna maruz kalan Ersin Destanoğlu'na teknik heyet adeta kalkan olacak.Sergen Yalçın döneminde kaleye geçen ve ortaya koyduğu performansla yıldızlaşan genç file bekçisine başka Valerien Ismael olmak üzere bütün teknik heyet milli arada moral vermeye çalışacak.Öte yandan aradan sonra Fenerbahçe ile zorlu bir derbiye çıkacak olan Beşiktaş'ta kaleye kimin geçeceğinin netleşmediği öğrenildi.Bilindiği üzere Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu ile sözleşme görüşmeleri yapılmıştı. Siyah-beyazlı yönetim kontratı sezon sonunda bitecek Ersin ile prensipte anlaştı.