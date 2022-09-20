Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'na moral desteği

Beşiktaş'ın teknik heyeti, hatalı goller yiyen ve morali bozuk olan kaleci Ersin Destanoğlu'na moral desteği sağlayacak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'na moral desteği
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20 Eylül 2022 11:44
Beşiktaş'ta İstanbulspor maçında yediği hatalı goller nedeniyle önce takım arkadaşlarının tepkisiyle karşılaşan, ardından da taraftarın büyük protestosuna maruz kalan Ersin Destanoğlu'na teknik heyet adeta kalkan olacak.

ERSİN DESTANOĞLU'NA DESTEK

Sergen Yalçın döneminde kaleye geçen ve ortaya koyduğu performansla yıldızlaşan genç file bekçisine başka Valerien Ismael olmak üzere bütün teknik heyet milli arada moral vermeye çalışacak.

DERBİDE OYNAYACAK MI?

Öte yandan aradan sonra Fenerbahçe ile zorlu bir derbiye çıkacak olan Beşiktaş'ta kaleye kimin geçeceğinin netleşmediği öğrenildi.

SÖZLEŞME KONUSU

Bilindiği üzere Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu ile sözleşme görüşmeleri yapılmıştı. Siyah-beyazlı yönetim kontratı sezon sonunda bitecek Ersin ile prensipte anlaştı. 

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