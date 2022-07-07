ERSİN İÇİN BEKLENEN TEKLİF GELMEDİ

SÖZLEŞME UZATACAK

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞME DURUMU

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu gelişmesi yaşandı. Fransız ekibi Nice başta olmak üzere bazı Avrupa kulüplerinin gündemine gelen Ersin, sürpriz olmazsa takımda kalacak.Siyah-beyazlıların 21 yaşında 3 kupa kaldıran kalecisi Ersin Destanoğlu, geçen sezon birçok Avrupa kulübünden transfer teklifi almıştı. Genç kaleci için Beşiktaş'a istenilen teklif gelmedi.Geçen sezonki tekliflerin neredeyse yarısını bile alamayan genç kalecinin, Avusturya kampı sonrasında Beşiktaş'la kontrat uzatması bekleniyor.Ersin Destanoğlu geçen sezon Beşiktaş'ta 41 maçta 3660 dakika süre aldı. 40 maçta 11'de forma giyen Ersin Destanoğlu'nun Transfermarkt verilerine göre; 10 milyon Euro değeri bulunuyor. Ersin'in sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek.