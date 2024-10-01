Beşiktaş'ta Ernest Muçi, etkisiz kaldı!

Ernest Muçi, Kayserispor maçında etkisiz kalıp 65. dakikada oyundan çıkarken taraftarların eleştirilerine maruz kaldı.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Ernest Muçi, etkisiz kaldı!
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01 Ekim 2024 11:31
Beşiktaş, pazartesi akşamı Kayseri deplasmanında 3 golle 3 puanı alan taraf oldu. Teknik adam Giovanni van Bronckhorst, Arnavut oyuncu Ernest Muçi'yi sol kanatta ilk 11 başlattı.

Ara transfer döneminde Beşiktaş'a katılan Muçi bekleneni veremedi. Ernest Muçi, Kayserispor karşısında etkisiz kalırken 65'te yerini genç futbolcu Semih Kılıçsoy'a bıraktı. Oyundan çıkarken moralinin bozuk olduğu gözlenen 23 yaşındaki oyuncunun performansını taraftarlar da sosyal medyadan eleştirdi.

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