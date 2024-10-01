Beşiktaş, pazartesi akşamı Kayseri deplasmanında 3 golle 3 puanı alan taraf oldu. Teknik adam Giovanni van Bronckhorst, Arnavut oyuncu Ernest Muçi'yi sol kanatta ilk 11 başlattı.
Ara transfer döneminde Beşiktaş'a katılan Muçi bekleneni veremedi. Ernest Muçi, Kayserispor karşısında etkisiz kalırken 65'te yerini genç futbolcu Semih Kılıçsoy'a bıraktı. Oyundan çıkarken moralinin bozuk olduğu gözlenen 23 yaşındaki oyuncunun performansını taraftarlar da sosyal medyadan eleştirdi.
Ara transfer döneminde Beşiktaş'a katılan Muçi bekleneni veremedi. Ernest Muçi, Kayserispor karşısında etkisiz kalırken 65'te yerini genç futbolcu Semih Kılıçsoy'a bıraktı. Oyundan çıkarken moralinin bozuk olduğu gözlenen 23 yaşındaki oyuncunun performansını taraftarlar da sosyal medyadan eleştirdi.