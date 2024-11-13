Beşiktaş'ta en çok oyundan çıkan isim Semih Kılıçsoy

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'un oyuncu değişikliğinde en çok kullandığı isim Semih Kılıçsoy oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta en çok oyundan çıkan isim Semih Kılıçsoy
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13 Kasım 2024 10:55
Ligde zirve yarışından uzaklaşan Beşiktaş'ta ilginç bir istatistik dikkat çekti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, bu sezon Siyah-Beyazlılar'ın tüm kulvarlarda oynadığı 18 maçta 76 kez oyuncu değişikliğine gitti.

Hollandalı çalıştırıcı, ilk oyuncu değişikliği hakları için ise en fazla 66 ve 67. dakikaları tercih etti. Ayrıca bu süreçte Semih Kılıçsoy, 13 kez ile değişiklik tabelasında forma numarası en çok yanan futbolcu oldu.

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