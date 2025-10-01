Beşiktaş'ta Djalo'dan derbi öncesi forma talebi!

Beşiktaş 'ın yeni transferlerinden Tiago Djalo, Kocaelispor karşısında Emirhan Topçu ile birlikte savunmanın merkezinde görev aldı.

Portekizli stoper, Galatasaray derbisi öncesi teknik direktör Sergen Yalçın ile özel bir görüşme yaparak forma istedi.

'OYNAMAK İSTİYORUM, HAZIRIM'

Siyah-beyazlı formayla her geçen gün takıma daha fazla adapte olan 24 yaşındaki savunmacı, derbide oynamaya hazır olduğunu dile getirdi.

Djalo, 'Kalitemin olduğunu biliyorum. Oynamak istiyorum. Diğer takım arkadaşlarıma da saygıyla tabii ki. Hepsi kaliteli oyuncular, hepimiz yüzde 100'ümüzü veriyoruz. Önümüzdeki maç için herkes çok iyi hazırlanacak. Hocamız bir karar verecek' ifadelerini kullandı.

SERGEN YALÇIN KARAR AŞAMASINDA

Galatasaray karşısında nasıl bir savunma kurgusuyla sahaya çıkacağı merak edilen Sergen Yalçın'ın, Djalo'nun bu istekli tutumundan memnun olduğu belirtiliyor.

Son maçta fizik gücü ve pozisyon bilgisiyle olumlu sinyaller veren Portekizli oyuncunun derbide 11'e yakın isimlerden biri olduğu konuşuluyor.