Beşiktaş'ta derbi sonrası seçim gelişmesi!

Beşiktaş'ta Galatasaray mağlubiyeti sonrası gündemdeki başkanlık seçimiyle ilgili flaş gelişmeler yaşandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta derbi sonrası seçim gelişmesi!
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21 Ekim 2023 21:45
Beşiktaş'ta 2-1 kaybedilen Galatasaray derbisi sonrası gündemdeki kongreyle ilgili flaş gelişmeler yaşandı.

Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın ardından Tevfik Yamantürk ve Emre Kocadağ da başkanlık için aday olmaya hazırlanıyor.

AHMET NUR ÇEBİ'NİN DURUMU

Ahmet Nur Çebi'nin yönetim kurulunda yer alan ve Çebi dönemi boyunca etkili konumda yer alan Emre Kocadağ'ın adaylığı dikkat çekti.

Emre Kocadağ'ın adaylığı sonrası Ahmet Nur Çebi'nin başkanlık yarışından çekileceği düşünülüyor.

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