Beşiktaş'ta Demir Ege parlıyor

Sezona inişli çıkışlı bir başlangıç yapan Beşiktaş 'ta, genç futbolcu Demir Ege Tıknaz'ın yükselen performansı teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Geçtiğimiz sezonu Portekiz ekibi Rio Ave'de kiralık geçiren 21 yaşındaki oyuncu, orada gösterdiği 4 gol, 2 asistlik performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

Bu sezon Siyah-Beyazlı formayla UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde St. Patrick's karşısında ağları sarsan genç yetenek, Süper Lig'de ise Başakşehir maçında oyuna sonradan girerek Cengiz Ünder'in attığı galibiyet golünün asistini yapmıştı.

GÖZTEPE MAÇININ EN İYİSİ

Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyete rağmen sahadaki en iyi performansı Demir Ege sergiledi. Sofascore verilerine göre 7.0 reytingle takımının en yüksek puanını alan genç futbolcu, mücadele gücü ve oyun disipliniyle ön plana çıktı.

90 dakika sahada kalan Demir Ege, yüzde 79 pas isabet oranı, 5 ikili mücadele ve 3 hava topu galibiyetiyle dikkat çekerken, teknik direktör Sergen Yalçın'ın rotasyon planlarında önemli bir yere sahip olacağının sinyallerini verdi.

SERGEN YALÇIN'IN KOZU OLACAK

Orta sahada gösterdiği gelişimle Beşiktaş'ın zorlu lig ve Avrupa maratonunda kilit bir rol üstlenmesi beklenen Demir Ege, istikrarlı grafiğiyle Sergen Yalçın'ın elini rahatlatacak.

Genç oyuncunun forma rekabetine kattığı dinamizm, Siyah-Beyazlı ekip için büyük bir kazanım olarak değerlendiriliyor.