23 Eylül
Boluspor-Ümraniye
17:00
23 Eylül
Arca Çorum FK-Serik Belediyespor
20:00
23 Eylül
Iğdır FK-Hatayspor
20:00
23 Eylül
Athletic Bilbao-Girona
20:00
23 Eylül
Espanyol-Valencia
20:00
23 Eylül
Levante-Real Madrid
22:30
23 Eylül
Sevilla-Villarreal
22:30
23 Eylül
Wolves-Everton
21:45

Beşiktaş'ta Demir Ege parlıyor

Beşiktaş'ta genç oyuncu Demir Ege Tıknaz, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Göztepe maçında takımının en iyisi olan 21 yaşındaki futbolcu, teknik heyetin güvenini kazandı.

calendar 23 Eylül 2025 09:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Demir Ege parlıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Sezona inişli çıkışlı bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta, genç futbolcu Demir Ege Tıknaz'ın yükselen performansı teknik heyetin yüzünü güldürdü.
 
Geçtiğimiz sezonu Portekiz ekibi Rio Ave'de kiralık geçiren 21 yaşındaki oyuncu, orada gösterdiği 4 gol, 2 asistlik performansla dikkatleri üzerine çekmişti.
 
Bu sezon Siyah-Beyazlı formayla UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde St. Patrick's karşısında ağları sarsan genç yetenek, Süper Lig'de ise Başakşehir maçında oyuna sonradan girerek Cengiz Ünder'in attığı galibiyet golünün asistini yapmıştı.
 
GÖZTEPE MAÇININ EN İYİSİ
 
Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyete rağmen sahadaki en iyi performansı Demir Ege sergiledi. Sofascore verilerine göre 7.0 reytingle takımının en yüksek puanını alan genç futbolcu, mücadele gücü ve oyun disipliniyle ön plana çıktı.
 
90 dakika sahada kalan Demir Ege, yüzde 79 pas isabet oranı, 5 ikili mücadele ve 3 hava topu galibiyetiyle dikkat çekerken, teknik direktör Sergen Yalçın'ın rotasyon planlarında önemli bir yere sahip olacağının sinyallerini verdi.
 
SERGEN YALÇIN'IN KOZU OLACAK
 
Orta sahada gösterdiği gelişimle Beşiktaş'ın zorlu lig ve Avrupa maratonunda kilit bir rol üstlenmesi beklenen Demir Ege, istikrarlı grafiğiyle Sergen Yalçın'ın elini rahatlatacak.
 
Genç oyuncunun forma rekabetine kattığı dinamizm, Siyah-Beyazlı ekip için büyük bir kazanım olarak değerlendiriliyor.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.