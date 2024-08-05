Beşiktaş'ta Ciro Immobile ve Mario Gomez benzerliği

Beşiktaş'ın yeni transferi Ciro Immobile, Galatasaray karşısında attığı 2 golle dikkat çekti.

Haber; Takvim, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Ciro Immobile ve Mario Gomez benzerliği
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05 Ağustos 2024 12:30
Beşiktaş'ın yeni golcüsü Ciro Immobile Galatasaray karşısında attığı 2 golle dikkat çekti.

Siyah- Beyazlı taraftarlar, 34 yaşındaki futbolcunun performansını 2015-16 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş forması giyen ve 26 golle krallık tacını takan Alman yıldız Mario Gomez'e benzetti.

Sosyal medya üzerinden yaptıkları yorumlarda "Ciro ilk maçtan Mario Gomez etkisi yarattı" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan İtalyan basını da Ciro'ya övgüler yağdırdı. La Gazzetta dello Sport "Ciro, 5-0'lık galibiyetin baş kahramanı" derken SportMediaset ise "Rüya gibi bir başlangıç" ifadeleri kullanıldı.

 

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