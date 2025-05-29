Beşiktaş'ta Ciro Immobile çıkmazı!

Beşiktaş yönetiminin yeni sezonda yola devam etmek istemediği Ciro Immobile zorluk çıkartıyor.
Bir senelik daha sözleşmesi kalan ancak yönetimin göndermek istediği İtalyan futbolcu alacaklarını bırakmak istemiyor.
KALMAK İSTİYOR
Takımda kalmak istediğini belirterek pazarlıklarda elini güçlendirmek isteyen Immobile ile orta yol bulmak isteyen yönetim, sezon bitiminde İtalyan futbolcunun menajeriyle görüşecek.
PERFORMANSI
Ciro, bu sezon siyah beyazlı formayla çıktığı 41 maçta 19 gol 4 asistlik performans sergiledi.
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