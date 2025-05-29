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Beşiktaş'ta Ciro Immobile çıkmazı!

Beşiktaş'ın yolları ayırmak istediği Ciro Immobile, alacaklarını bırakmaya yanaşmıyor ve takımda kalmak istiyor.

calendar 29 Mayıs 2025 15:00 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2025 16:50
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Ciro Immobile çıkmazı!
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Beşiktaş yönetiminin yeni sezonda yola devam etmek istemediği Ciro Immobile zorluk çıkartıyor.

Bir senelik daha sözleşmesi kalan ancak yönetimin göndermek istediği İtalyan futbolcu alacaklarını bırakmak istemiyor.

KALMAK İSTİYOR

Takımda kalmak istediğini belirterek pazarlıklarda elini güçlendirmek isteyen Immobile ile orta yol bulmak isteyen yönetim, sezon bitiminde İtalyan futbolcunun menajeriyle görüşecek.

PERFORMANSI

Ciro, bu sezon siyah beyazlı formayla çıktığı 41 maçta 19 gol 4 asistlik performans sergiledi. 


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