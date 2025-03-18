Beşiktaş'ta büyük şanssızlık!

Beşıktaş'ta Gabriel Paulista'nın sevinci yaşansa da Felix Uduokhai'nin sakatlığı moralleri yeniden bozdu.



Siyah beyazlılar bu sezon stoperlerde sakatlık sorunundan kurtulamazken bu nedenle kaçırılan maçlarda Paulista zirvede yer aldı.



Tecrübeli stoper Paulista, bu sezon 22 maçta görev alamazken Tayyip Talha Sanuç 8, Emirhan Topçu 1 maçta forma giyemedi.



2 AY FORMA GİYEMEYECEK



Uduokhai ise Konyaspor maçındaki şanssızlığın ardından 2 ay sahaklardan uzak kalacak.



