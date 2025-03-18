Beşiktaş'ta büyük şanssızlık!

Beşiktaş'ta Gabriel Paulista'nın dönüşü sevinç yaratsa da Felix Uduokhai'nin sakatlığı moralleri bozdu. Siyah-beyazlılar, bu sezon stoper eksikliğinden büyük sıkıntı çekmeye devam ediyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta büyük şanssızlık!
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18 Mart 2025 08:42

Beşıktaş'ta Gabriel Paulista'nın sevinci yaşansa da Felix Uduokhai'nin sakatlığı moralleri yeniden bozdu.

Siyah beyazlılar bu sezon stoperlerde sakatlık sorunundan kurtulamazken bu nedenle kaçırılan maçlarda Paulista zirvede yer aldı. 

Tecrübeli stoper Paulista, bu sezon 22 maçta görev alamazken Tayyip Talha Sanuç 8, Emirhan Topçu 1 maçta forma giyemedi.

2 AY FORMA GİYEMEYECEK 

Uduokhai ise Konyaspor maçındaki şanssızlığın ardından 2 ay sahaklardan uzak kalacak. 

 
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