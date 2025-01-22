Beşiktaş'ta ayrılık zamanı!

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Alex Oxlade Chamberlain'e İngiltere'den talip çıktı. İşte detaylar...

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta ayrılık zamanı!
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22 Ocak 2025 10:42
Beşiktaş'ta şans bulamayan Alex Oxlade Chamberlain için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

31 yaşındaki İngiliz oyuncuyu Sheffield United'ın istediği kaydedildi. Alex'in menajerinin kulüplerle görüşmelerini sürdürdüğü aktarıldı.

YOLLAR KESİN OLARAK AYRILACAK

Deneyimli oyuncunun piyasa değeri 2.3 milyon euro olarak gösteriliyor. Yıldız futbolcuyla yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Beşiktaş'ta bu sezon 5 maça çıkan İngiliz yıldız, 1 gol kaydetti ve sadece 113 dakika süre alabildi.  

 
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