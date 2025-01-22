Beşiktaş'ta ayrılık zamanı!

Beşiktaş'ta şans bulamayan Alex Oxlade Chamberlain için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
31 yaşındaki İngiliz oyuncuyu Sheffield United'ın istediği kaydedildi. Alex'in menajerinin kulüplerle görüşmelerini sürdürdüğü aktarıldı.
YOLLAR KESİN OLARAK AYRILACAK
Deneyimli oyuncunun piyasa değeri 2.3 milyon euro olarak gösteriliyor. Yıldız futbolcuyla yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Beşiktaş'ta bu sezon 5 maça çıkan İngiliz yıldız, 1 gol kaydetti ve sadece 113 dakika süre alabildi.
31 yaşındaki İngiliz oyuncuyu Sheffield United'ın istediği kaydedildi. Alex'in menajerinin kulüplerle görüşmelerini sürdürdüğü aktarıldı.
YOLLAR KESİN OLARAK AYRILACAK
Deneyimli oyuncunun piyasa değeri 2.3 milyon euro olarak gösteriliyor. Yıldız futbolcuyla yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Beşiktaş'ta bu sezon 5 maça çıkan İngiliz yıldız, 1 gol kaydetti ve sadece 113 dakika süre alabildi.