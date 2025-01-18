Beşiktaş'ta ayrılık iddiası: PSG geri çağırıyor

Fransız basınına göre; PSG, Beşiktaş'a kiralık gönderilen Cher Ndour'u geri çağıracak ve bir İtalyan ekibine gönderecek.

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Beşiktaş'ta ayrılık iddiası: PSG geri çağırıyor
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18 Ocak 2025 00:07
Beşiktaş forması giyen Cher Ndour için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

L'Equipe'te yer alan habere göre; PSG, Beşiktaş'a kiralık gönderilen Cher Ndour'u geri çağıracak ve bonservisiyle bir İtalyan ekibine gönderecek.

KOLO MUANI'YI KİRALACAYAK

Kiralık kontenjanı dolu olan Fransız devinin, Randal Kolo Muani'yi kiralık olarak gönderebilmek için bu yolu izleyeceği ifade edildi.

Öte yandan Beşiktaş'ın da yabancı kontenjanında yer açılacağı için bu ayrılığa sıcak bakacağı belirtildi.

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı 20 yaşındaki orta saha, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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