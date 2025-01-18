Beşiktaş'ta ayrılık iddiası: PSG geri çağırıyor

Beşiktaş forması giyen Cher Ndour için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
L'Equipe'te yer alan habere göre; PSG, Beşiktaş'a kiralık gönderilen Cher Ndour'u geri çağıracak ve bonservisiyle bir İtalyan ekibine gönderecek.
KOLO MUANI'YI KİRALACAYAK
Kiralık kontenjanı dolu olan Fransız devinin, Randal Kolo Muani'yi kiralık olarak gönderebilmek için bu yolu izleyeceği ifade edildi.
Öte yandan Beşiktaş'ın da yabancı kontenjanında yer açılacağı için bu ayrılığa sıcak bakacağı belirtildi.
Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı 20 yaşındaki orta saha, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
L'Equipe'te yer alan habere göre; PSG, Beşiktaş'a kiralık gönderilen Cher Ndour'u geri çağıracak ve bonservisiyle bir İtalyan ekibine gönderecek.
KOLO MUANI'YI KİRALACAYAK
Kiralık kontenjanı dolu olan Fransız devinin, Randal Kolo Muani'yi kiralık olarak gönderebilmek için bu yolu izleyeceği ifade edildi.
Öte yandan Beşiktaş'ın da yabancı kontenjanında yer açılacağı için bu ayrılığa sıcak bakacağı belirtildi.
Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı 20 yaşındaki orta saha, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.