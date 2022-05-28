Beşiktaş, Stefano Denswil'i yeniden gündemine aldı

Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Trabzonspor ile olan kiralık sözleşmesi sona eren Hollandalı stoper Stefano Denswil'i gündemine aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Stefano Denswil'i yeniden gündemine aldı
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28 Mayıs 2022 11:22
Stopere iki takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Konyasporlu Abdülkerim Bardakçı'nın yanı sıra Trabzon'la kiralık sözleşmesi biten 29 yaşındaki Stefano Denswil'i de gündemine aldı.

Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı'yı kadrosuna katmak için yoğun çaba harcayan Beşiktaş, pazarlıklarını sürdürürken geçen sezon Trabzonspor'un Bologna'dan kiraladığı Stefano Denswil'i de listesine dahil etti. Siyah-beyazlıların, Trabzon'un kadrosunda tutmak istediği oyuncuya henüz resmi bir teklif yapmadığı ancak nabız yokladığı öğrenildi. Bologna ile sözleşmesi biten 29 yaşındaki Hollandalı futbolcunun kendisiyle ilgilenen kulüplerden, 1.5 milyon euro maaş ve 1 milyon euro imza parası talep ettiği gelen bilgiler arasında.

Trabzonspor'la 29 maça çıkan Denswil, takımına hücumda 2 asistlik katkı sağladı.



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