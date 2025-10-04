Beşiktaş, seriyi 3 maça çıkardı!

Beşiktaş, Göztepe mağlubiyetinin ardından yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı.
Kayserispor ve Kocaelispor karşılaşmalarından galibiyetle ayrılan siyah-beyazlı ekip, bu süreçte 7 puan topladı.
Ligdeki 2 yenilgisini de deplasmanda yaşayan siyah-beyazlılar, Kayserispor deplasmanı sonrasında Galatasaray deplasmanından da puanla döndü.
