Beşiktaş şartları yazdı, Mandzukic kabul etti!

Kadrosuna golcü takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor.



Beşiktaş'ın, Hırvat golcü Mario Mandzukic ile resmi temaslara başladığı bildirildi. Beşiktaş'ın, Hırvat yıldıza 6 aylık bir kontrat sunduğu ifade ediliyor.



Siyah-beyazlıların Hırvat oyuncuya sunduğu teklifte, bu sezon göstereceği performansa ve oynayacağı maç sayısına göre sözleşmesinin uzatılması maddesi de yer alıyor.



ŞARTLARI KABUL ETTİ



Hırvat futbolcu, Beşiktaş yönetiminin sunduğu şartları kabul etti.



Geçtiğimiz sezon Al-Duhail takımında oynayan Hırvat futbolcu, bu sezon bir kulüple anlaşmamıştı.



MANDZUKIC, KABUL ETTİ



Mandzukic'in menajeri ile gerçekleştirilen ilk görüşmede Hırvat golcü için 3,5 yıllık sözleşme talep edilmiş ancak Beşiktaş yönetimi 34 yaşında olan oyuncu için bu öneriye sıcak bakmamıştı. Daha sonra da Mandzukic Beşiktaş'in teklifini kabul etti.



1.5 MİLYONA RAZI OLDU



Sahalara dönerek yeniden futbol oynamak ve yaza kadar form tutarak milli takımıyla Avrupa Şampiyonası'nda forma giymek isteyen Mandzukic, Beşiktaş'tan haber bekliyor. Sezon başı 3 milyon Euro net maaşın yanı sıra imza parası isteyen golcü oyuncunun bu kez Beşiktaş'ın 1.5 milyon Euro maaş şartını kabul etti.



Temmuz ayından bu yana takımsız olan Mandzukic, fiziki açıdan kendisini sağlıklı tutmak adına özel antrenörlerinin uyguladığı programlar eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.



SERGEN YALÇIN DOĞRULADI



Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bonservisi elinde olan Hırvat yıldız Mario Mandzukic'in transferi için görüşmeler yaptıklarını söyledi.



Rizespor'u 6-0 mağlup ettikleri maçın ardından basın toplantısında konuşan Yalçın, "Evet, Mandzukic ile ilgileniyoruz, şartlar bize uygun olursa olabilir bu transfer." dedi.



Takviye istediğini de belirten teknik adam, "Alabilirsek tabii ki transfer istiyoruz, önümüzde daha çok maç var. Oyuncuların hepsini kullanıyoruz. Kadromuzu biraz daha genişletirsek bunun kimseye zararı olmaz. Şu anda transferle ilgili bir şey söylemem doğru olmaz, önümüzde net bir şey yok. Şu gitsin, bu gelsin gibi söylemler doğru değil. Şu anda Hatayspor maçına konsantre olmuş durumdayız." ifadelerini kullandı.



