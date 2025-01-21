Beşiktaş, Romulo'nun peşinde

Beşiktaş, bu sezon Göztepe formasıyla dikkatleri üzerine çeken Brezilyalı futbolcu Romulo'yu kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; DHA
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Beşiktaş, Romulo'nun peşinde
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21 Ocak 2025 11:41

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile yeni transferler için düğmeye bastı.

HEDEFTEKİ İSİM ROMULO

Siyah Beyazlılar, Göztepe'nin yıldızı Romulo Cardoso'yu gündemine aldı. Bonservisi Athletico Paranaense'de bulunan 22 yaşındaki golcünün satın alma opsiyonu 2.5 milyon Euro karşılığında Göztepe'de bulunuyor.

SATIN ALMA OPSİYONUNU DEVREYE SOKMASI İÇİN TEKLİF YAPACAK

Siyah-beyazlılar, öncelikle Göztepe'ye satın alma opsiyonunu devreye sokması için teklif yapacak. İzmir ekibi, Romulo'nun bonservisini alması durumunda iki kulüp arasında görüşmeler başlayacak. Brezilyalı forvetin de Beşiktaş'ta oynamaya sıcak baktığı öğrenildi."

PERFORMANSI

Göztepe formasıyla 18 maça çıkan Romulo, 10 gol 6 asistlik performans sergiledi.

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