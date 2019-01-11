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Beşiktaş resmi teklif bekliyor!

Yaz transfer döneminde Meksika'nın Cruz Azul kulübünden transfer edilen ancak beklentileri karşılayamayan Enzo Roco'ya takım aranıyor.

Kaynak: Vatan
Beşiktaş resmi teklif bekliyor!
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11 Ocak 2019 09:57
Sezon başında Meksika'nın Cruz Azul kulübünden transfer edilen ancak beklentileri bir türlü karşılayamayan Enzo Roco'ya takım aranıyor.

Özellikle Brezilya ekipleriyle temaslar kurulurken, resmi teklif bekleniyor. Roco'nun en ciddi talibi ise Corinthians.

Beşiktaş ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Roco'nun satılması halinde stoper transferinin de önü açılacak. Çünkü Kartal'da yabancı kontenjanı dolu.

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