Sezon başında Meksika'nın Cruz Azul kulübünden transfer edilen ancak beklentileri bir türlü karşılayamayan Enzo Roco'ya takım aranıyor.Özellikle Brezilya ekipleriyle temaslar kurulurken, resmi teklif bekleniyor. Roco'nun en ciddi talibi ise Corinthians.Beşiktaş ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Roco'nun satılması halinde stoper transferinin de önü açılacak. Çünkü Kartal'da yabancı kontenjanı dolu.