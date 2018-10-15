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Beşiktaş, Ljajic ve Adriano'dan yoksun çalıştı!

Beşiktaş, sakat oyuncular Adem Ljajic, Adriano Correia ve milli oyunculardan yoksun çalıştı.

Kaynak: AA
Beşiktaş, Ljajic ve Adriano'dan yoksun çalıştı!
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15 Ekim 2018 19:23
Beşiktaş, bir günlük iznin ardından Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı ekip, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, sakat oyuncular Adem Ljajic, Adriano Correia ile milli oyunculardan yoksun çalıştı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmana pas çalışmasıyla başlayan siyah-beyazlılar, istasyon koşuları gerçekleştirdi. Daha sonra iki gruba ayrılan oyuncular, dar alanda ikiye iki çift kale maç oynadı. Oyuncuların, antrenmanda neşeli olduğu gözlendi.

Antrenman sonrası Ricardo Quaresma, tek başına şut çalışması gerçekleştirdi. Portekizli oyuncunun çalışmasını Şenol Güneş de takip etti. 

Bu arada İstanbul'a gelen ve MR'ı çektirilen Ljajic'in durumunun beklenenden daha iyi çıktığı bildirildi.

Beşiktaş, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek. 

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