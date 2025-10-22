Süper Lig'de erteleme maçında Beşiktaş, Konyaspor deplasmanına konuk oldu. Beşiktaş, Gençlerbirliği mağlubiyeti sonrası Konya'da oynadığı erteleme maçını 2-0'lık skorla kazandı.
Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Konya deplasmanında %30 topla oynamasına rağmen attığı golleri korumayı başararak sonuç aldı.
Beşiktaş'a deplasmanda galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Wilfred Ndidi ve 73. dakikada Tammy Abraham kaydetti.
Ligde iki maç sonra kazanan Beşiktaş puanını 16'ya yükseltti. Konyaspor 11 puanda kaldı.
Süper Lig'de pazar günü Beşiktaş, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Konyaspor aynı gün Gençlerbirliği ile Ankara'da karşılaşacak.
BEŞİKTAŞ 7 EKSİKLE ÇIKTI
Siyah- beyazlı ekipte, maç eksiği bulunan Demir Ege Tıknaz'ın yanı sıra, maçın ertelendiği tarihte lisansı olmayan Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, El Bilal Toure ve Jota Silva kadroda yer almadı.
Yeşil- beyazlı ekipte ise Uğurcan Yazğılı, Marko Jevtovic ve Ufuk Akyol sakatlıkları nedeniyle Beşiktaş karşısında forma giyemedi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
7. dakikada Guilherme'nin kullandığı köşe atışında, ceza sahasında yükselen Adli Demirbağ'ın kafa vuruşunda top kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.
20. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Orkun Kökçü'nün kullandığı kornerde, ceza sahasında Ndidi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
37. dakikada Jinho Jo'nun sağdan ortasında ceza sahasında topla buluşan Umut Nayir'in şutunu kaleci Ersin Destanoğlu, meşin yuvarlağı çıkardı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN...
