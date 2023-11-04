Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Bitexen Antalyaspor ile Pazar günü karşılaşacak Beşiktaş kafilesi, Antalya'ya geldi.
İstanbul'dan özel uçakla kente ulaşan siyah-beyazlı kafileyi, Antalya Havalimanı çıkışında bir grup taraftar karşıladı.
Beşiktaş teknik sorumlusu Burak Yılmaz ve futbolcular, taraftarın sevgi gösterisi altında takım otobüsüne geçti.
Kafile, daha sonra konaklayacağı otele hareket etti.
İstanbul'dan özel uçakla kente ulaşan siyah-beyazlı kafileyi, Antalya Havalimanı çıkışında bir grup taraftar karşıladı.
Beşiktaş teknik sorumlusu Burak Yılmaz ve futbolcular, taraftarın sevgi gösterisi altında takım otobüsüne geçti.
Kafile, daha sonra konaklayacağı otele hareket etti.