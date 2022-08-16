Beşiktaş istedi, Young Boys kaptı

Beşiktaş'ın orta saha arayışlarında listenin sıralarında bulunan Servette forması giyen Kastriot Imeri'nin yeni adres belli oluyor.



İsviçre basınından Blick'in haberine göre; İsviçre Ligi ekiplerinden Young Boys, Imeri'nin transferini bitirmek üzere. 22 yaşındaki orta saha oyuncuyla anlaşma sağlayan Young Boys'un, oyuncunun kulübü Servette ile de yaklaşık 3.5 milyon euro artı bonus maddeler karşılığında el sıkıştığı ifade edildi.



Haberde; Beşiktaş, Eintracht Frankfurt, Club Brugge, Hellas Verona gibi kulüplerin de oyuncuyla ilgilendiği ancak Imeri'nin tercihini Young Boys'tan yana kullandığı belirtildi.



Kastriot Imeri, geçtiğimiz sezon Servette formasıyla çıktığı 29 resmi maçta 11 gol 3 asistlik katkı sağladı.





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