Beşiktaş'ın yıldızı kayıplarda!

Beşiktaş'a sezona müthiş bir giriş yapan Portekizli yıldız Rafa Silva, son haftalarda form düşüşü yaşadı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın yıldızı kayıplarda!
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26 Kasım 2024 09:38
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva'nın son haftalardaki performansı tartışma konusu oldu.

Beşiktaş'ta sezona müthiş bir giriş yapan yıldız Rafa Silva ligde son haftalarda frene bastı. Ligde ilk 2 haftada 2 gol atan 31 yaşındaki 10 numara sonraki 10 haftada ise 1 gol kaydetti. Yıldız futbolcunun yaşadığı form düşüklüğü Siyah-Beyazlı takımın hücum da aksamasına neden oldu. Son 6 maça 1 galibiyet alan Beşiktaş bu maçlarda 7 gol kaydetti. 
 
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