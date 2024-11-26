Beşiktaş'ın yıldızı kayıplarda!

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva'nın son haftalardaki performansı tartışma konusu oldu.
Beşiktaş'ta sezona müthiş bir giriş yapan yıldız Rafa Silva ligde son haftalarda frene bastı. Ligde ilk 2 haftada 2 gol atan 31 yaşındaki 10 numara sonraki 10 haftada ise 1 gol kaydetti. Yıldız futbolcunun yaşadığı form düşüklüğü Siyah-Beyazlı takımın hücum da aksamasına neden oldu. Son 6 maça 1 galibiyet alan Beşiktaş bu maçlarda 7 gol kaydetti.
Beşiktaş'ta sezona müthiş bir giriş yapan yıldız Rafa Silva ligde son haftalarda frene bastı. Ligde ilk 2 haftada 2 gol atan 31 yaşındaki 10 numara sonraki 10 haftada ise 1 gol kaydetti. Yıldız futbolcunun yaşadığı form düşüklüğü Siyah-Beyazlı takımın hücum da aksamasına neden oldu. Son 6 maça 1 galibiyet alan Beşiktaş bu maçlarda 7 gol kaydetti.