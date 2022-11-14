Beşiktaş'ın yerlide hedefi Kaan Ayhan

Beşiktaş'ta birden fazla stoper transferi gündeme gelebilir. Bu doğrultuda yerli isim konusunda ilk hedef, Kaan Ayhan'dan başkası değil...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın yerlide hedefi Kaan Ayhan
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14 Kasım 2022 08:30
Kaan Ayhan
Kaan Ayhan
Sassuolo
Beşiktaş'ta Welinton'la birlikte Javi Montero'nun da gönderilmesi gündemde...

İLK HEDEF KAAN AYHAN

Teknik ekibin, Emrecan Uzunhan'ı da devre arasında başka bir kulübe kiralık olarak gönderebileceği konuşuluyor. Bu gelişmelerin ışığında Beşiktaş'ta birden fazla stoper transferi gündeme gelebilir. Bu doğrultuda yerli isim konusunda ilk hedef, Kaan Ayhan'dan başkası değil...

SASSUOLO'DA MUTLU DEĞİL

Bu sezon Sassuolo formasıyla 8 Serie A maçına çıkan Kaan, takımında mutlu değil. Tecrübeli oyuncunun, A Milli Takım'da beraber çalıştığı Şenol Güneş'le tekrar bir araya gelmeye olumlu baktığı kaydedildi. 

 

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