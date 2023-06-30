Beşiktaş'ın yeni stoperi geliyor!

Beşiktaş uzun zamandır görüşmeler yürüttüğü Daniel Amartey'de mutlu sona çok yaklaştı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın yeni stoperi geliyor!
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30 Haziran 2023 11:22
Beşiktaş'ta savunma için listenin ilk sırasında yer alan isim Daniel Amartey...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City ile kontratı bitecek olan yıldız oyuncu için yoğun bir çaba veriliyor.

Ozan Tufan ve Yusuf Yazıcı ile her konuda anlaşan Beşiktaş stoper konusunda da uzun zamandır gündemde olan Daniel Amartey ile anlaşmaya çok yakın.

ORTA YOL BULUNDU

Leicester City ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Ganalı futbolcunun imza parası istemesi nedeniyle görüşmeler tıkanırken tarafların orta yolu bulduğu öğrenildi.

HAFTA BAŞINDA GELEBİLİR

29 yaşındaki futbolcunun hafta başı İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Ganalı oyuncu geçtiğimiz sezon Leicester City'de 24 maçta forma giydi.  

 
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