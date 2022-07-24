Beşiktaş'ın yeni sol beki Schalke'den

Beşiktaş sol bek transferi için düğmeye bastı. Siyah-beyazlılar, Schalke'de oynayan Kerim Çalhanoğlu'nu yeniden gündemine aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş'ın yeni sol beki Schalke'den
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24 Temmuz 2022 12:25
Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına İspanya'da devam ediyor. Siyah-beyazlılar bir taraftan da sol bek transferi için çalışmalarına devam ediyor. Beşiktaş'ın, Rıdvan Yılmaz'dan boşluğu doldurmak için Schalke'den Kerim Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

BEŞİKTAŞ, KERİM İLE TEMAS KURDU

Alanyaspor'un Tayfur Bingöl için istediği 2 milyon euro bedeli fazla bulan siyah-beyazlılar, transferi daha önce de gündeme gelen Kerim Çalhanoğlu ile tekrar temas kurdu.

OPSİYONLU KİRALAMA TEKLİFİ

19 yaşındaki oyuncu geçen sezon Alman ekibinin A takımında ligin son bölümünde 10 maçın 9'unda formayı sırtına geçirip çıkışa geçmişti. Almanya'nın alt yaş kategorilerinde de görev alan Kerim için Beşiktaş, Schalke'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Genç sol bek, geçtiğimiz sezonun toplamında 22 maçta forma giymiş ve 1 gol, 3 asistlik performans göstermişti. Kerim aynı zamanda milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da kuzeni.



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