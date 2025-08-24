24 Ağustos
Trabzonspor-Antalyaspor
19:00
24 Ağustos
Kayserispor-Galatasaray
21:30
24 Ağustos
Boluspor-Keçiörengücü
19:00
24 Ağustos
Erzurumspor-Pendikspor
19:00
24 Ağustos
Amed Sportif-Sivasspor
21:30
24 Ağustos
Ümraniye-Hatayspor
21:30
24 Ağustos
Mainz 05-FC Köln
16:30
24 Ağustos
Mönchengladbach-Hamburger SV
18:30
24 Ağustos
C.Palace-N. Forest
16:00
24 Ağustos
Everton-Brighton
16:00
24 Ağustos
Fulham-M. United
18:30
24 Ağustos
Osasuna-Valencia
18:00
24 Ağustos
Real Sociedad-Espanyol
20:30
24 Ağustos
Villarreal-Girona
20:30
24 Ağustos
Real Oviedo-Real Madrid
22:30
24 Ağustos
Cagliari-Fiorentina
19:30
24 Ağustos
Como-Lazio
19:30
24 Ağustos
Atalanta-Pisa
21:45
24 Ağustos
Juventus-Parma
21:45
24 Ağustos
Lorient-Rennes
16:00
24 Ağustos
Le Havre-Lens
18:15
24 Ağustos
Strasbourg-Nantes
18:15
24 Ağustos
Toulouse-Brest
18:15
24 Ağustos
Lille-AS Monaco
21:45
24 Ağustos
SC Heerenveen-FC Twente
13:15
24 Ağustos
Ajax-Heracles
17:45
24 Ağustos
Anderlecht-Gent
0-0ERT
24 Ağustos
FC Porto-Casa Pia AC
20:00
24 Ağustos
Braga-AVS Futebol SAD
22:30

Beşiktaş'ın Sterling ve Sancho planı!

Beşiktaş, hücum hattını geliştirmek adına Raheem Sterling ve Jadon Sancho'yu birlikte kadrosuna katmak istiyor.

calendar 24 Ağustos 2025 10:57 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2025 11:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ın Sterling ve Sancho planı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Hücum hattındaki derinliğini geliştirmek isteyen Beşiktaş, transfer döneminin sonuna yaklaşılması ile birlikte hız kazandı.

Siyah-beyazlılar bu kapsamda iki yıldız kanadın transferini birden tamamlamak istiyor.

STERLING BONSERVİS İLE GELEBİLİR


Serdal Adalı yönetimi, Chelsea'de top koşturan Raheem Sterling'in transferi için Londra ekibi ile görüşmelere başladı.

Beşiktaş, İngiliz oyuncuyu kadrosuna katmak için kiralık formülünü düşünüyordu, ancak Chelsea'nin bu seçeneğe sıcak bakmaması nedeni ile Serdal Adalı yönetimi, Sterling'i bonservisi ile kadrosuna katmak için Chelsea'ye teklifini iletti.

STERLING İÇİN BEŞİKTAŞ'IN BÜTÇESİ

Beşiktaş, Sterling'in bonservisi için 10 milyon euro civarında bir meblağ ayırdı. 30 yaşındaki oyuncunun siyah-beyazlılar ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamaya sıcak olduğu öğrenildi.

SOLSKJAER'DEN TAM NOT

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Sterling'in transferini çok istediğini yönetime belirtti.

Norveçli çalıştırıcı, kanat bölgesinde sıkıntılar yaşayan Beşiktaş'a İngiliz oyuncunun ilaç olacağını söyledi.

SANCHO'DA YARIŞ SÜRÜYOR

Manchester United'tan ayrılmasına neredeyse kesin gözü ile bakılan Jadon Sancho'nun transferinde de önemli gelişmeler yaşanıyor.

Sancho'nun transfer yarışında en öne çıkan kulüpler İngiliz oyuncunun eski kulübü Borussia Dortmund ve Beşiktaş oldu.

Serdal Adalı yönetimi, 25 yaşındaki oyuncuyu kiralık formülü ile kadrosuna katmayı istiyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
2 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
3 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
4 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.