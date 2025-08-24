Beşiktaş'ın Sterling ve Sancho planı!

Hücum hattındaki derinliğini geliştirmek isteyen Beşiktaş, transfer döneminin sonuna yaklaşılması ile birlikte hız kazandı.
Siyah-beyazlılar bu kapsamda iki yıldız kanadın transferini birden tamamlamak istiyor.
STERLING BONSERVİS İLE GELEBİLİR
Serdal Adalı yönetimi, Chelsea'de top koşturan Raheem Sterling'in transferi için Londra ekibi ile görüşmelere başladı.
Beşiktaş, İngiliz oyuncuyu kadrosuna katmak için kiralık formülünü düşünüyordu, ancak Chelsea'nin bu seçeneğe sıcak bakmaması nedeni ile Serdal Adalı yönetimi, Sterling'i bonservisi ile kadrosuna katmak için Chelsea'ye teklifini iletti.
STERLING İÇİN BEŞİKTAŞ'IN BÜTÇESİ
Beşiktaş, Sterling'in bonservisi için 10 milyon euro civarında bir meblağ ayırdı. 30 yaşındaki oyuncunun siyah-beyazlılar ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamaya sıcak olduğu öğrenildi.
SOLSKJAER'DEN TAM NOT
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Sterling'in transferini çok istediğini yönetime belirtti.
Norveçli çalıştırıcı, kanat bölgesinde sıkıntılar yaşayan Beşiktaş'a İngiliz oyuncunun ilaç olacağını söyledi.
SANCHO'DA YARIŞ SÜRÜYOR
Manchester United'tan ayrılmasına neredeyse kesin gözü ile bakılan Jadon Sancho'nun transferinde de önemli gelişmeler yaşanıyor.
Sancho'nun transfer yarışında en öne çıkan kulüpler İngiliz oyuncunun eski kulübü Borussia Dortmund ve Beşiktaş oldu.
Serdal Adalı yönetimi, 25 yaşındaki oyuncuyu kiralık formülü ile kadrosuna katmayı istiyor.
