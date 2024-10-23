Beşiktaş'ta teknik direktör Van Bronckhorst, Olympique Lyon maçının provasını Konyaspor karşısında gerçekleştirdi.
4-3-3'E DÖNMÜŞTÜ
Hollandalı hoca, Konya karşısında dakika 68'i gösterirken Semih'i oyundan alıp yerine Al Musrati'yi dahil ederek 4-3-3'e dönüş yapmıştı. Bronckhorst'un bu dönüşümü yapmasının sebebi, Fransız takımına karşı sahaya süreceği takımın oyununu görmekti.
GEDSON NDOUR MUSRATI ÜÇLÜSÜ
Zorlu mücadelede de Kartal'ın sahaya 4-3-3 ile çıkması, merkezde Gedson, Ndour ve Musrati'nin birlikte oynaması bekleniyor. Ayrıca sol kanatta 11'de ter döken Semih'in yerine Muçi'nin görev alabileceği, Rafa Silva'nın da sağ kanatta forma giyebileceği ifade edildi.
Beşiktaş'ın Lyon karşısındaki oyun sistemi belli oldu!
Beşiktaş'ta teknik direktör Van Bronckhorst, Olympique Lyon maçı öncesinde Konyaspor ile yapılan karşılaşmayı prova olarak kullandı.
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23 Ekim 2024 11:37
Beşiktaş'ta teknik direktör Van Bronckhorst, Olympique Lyon maçının provasını Konyaspor karşısında gerçekleştirdi.
Beşiktaş
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