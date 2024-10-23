Beşiktaş'ta teknik direktör Van Bronckhorst, Olympique Lyon maçının provasını Konyaspor karşısında gerçekleştirdi.



4-3-3'E DÖNMÜŞTÜ



Hollandalı hoca, Konya karşısında dakika 68'i gösterirken Semih'i oyundan alıp yerine Al Musrati'yi dahil ederek 4-3-3'e dönüş yapmıştı. Bronckhorst'un bu dönüşümü yapmasının sebebi, Fransız takımına karşı sahaya süreceği takımın oyununu görmekti.



GEDSON NDOUR MUSRATI ÜÇLÜSÜ



Zorlu mücadelede de Kartal'ın sahaya 4-3-3 ile çıkması, merkezde Gedson, Ndour ve Musrati'nin birlikte oynaması bekleniyor. Ayrıca sol kanatta 11'de ter döken Semih'in yerine Muçi'nin görev alabileceği, Rafa Silva'nın da sağ kanatta forma giyebileceği ifade edildi.



