Beşiktaş'ın Lyon karşısındaki oyun sistemi belli oldu!

Beşiktaş'ta teknik direktör Van Bronckhorst, Olympique Lyon maçı öncesinde Konyaspor ile yapılan karşılaşmayı prova olarak kullandı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ın Lyon karşısındaki oyun sistemi belli oldu!
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23 Ekim 2024 11:37

Beşiktaş'ta teknik direktör Van Bronckhorst, Olympique Lyon maçının provasını Konyaspor karşısında gerçekleştirdi.

4-3-3'E DÖNMÜŞTÜ

Hollandalı hoca, Konya karşısında dakika 68'i gösterirken Semih'i oyundan alıp yerine Al Musrati'yi dahil ederek 4-3-3'e dönüş yapmıştı. Bronckhorst'un bu dönüşümü yapmasının sebebi, Fransız takımına karşı sahaya süreceği takımın oyununu görmekti.

GEDSON NDOUR MUSRATI ÜÇLÜSÜ

Zorlu mücadelede de Kartal'ın sahaya 4-3-3 ile çıkması, merkezde Gedson, Ndour ve Musrati'nin birlikte oynaması bekleniyor. Ayrıca sol kanatta 11'de ter döken Semih'in yerine Muçi'nin görev alabileceği, Rafa Silva'nın da sağ kanatta forma giyebileceği ifade edildi. 

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