Beşiktaş'ın kamp kadrosunda 3 eksik!

Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.

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Beşiktaş'ın kamp kadrosunda 3 eksik!
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05 Ekim 2024 17:02
Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Siyah beyazlı takımda sakatlığı bulunan Ersin Destanoğlu ve Al-Musrati kadroda yer almadı.

Herhangi bir sakatlığı bulunmayan Alex-Oxlade Chamberlain de kendine yer bulamadı.

Öte yandan sakatlığı sebebiyle Frankfurt maçında oynayamayan Mert Günok kadroda yer aldı.


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