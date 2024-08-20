Beşiktaş'ın hücum hattında ilginç detay

Beşiktaş'ın hücum hattını oluşturan dört futbolcusundan sadece Milot Rashica'ya bonservis ödediği ortaya çıktı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın hücum hattında ilginç detay
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20 Ağustos 2024 10:12
Beşiktaş'ın 2024-25 sezonunda hücum hattında ilginç bir detay ortaya çıktı.

Kartal, hücum hattını oluşturan 4 yıldız oyuncudan sadece Milot Rashica için bonservis ödedi. Ciro Immobile (Lazio) ve Rafa Silva (Benfica) bedelsiz transfer edildi. Akademiden yetişen Semih Kılıçsoy da geçen sezon A takıma yükseldi.

Siyah-beyazlılar, Rashica'yı geçen sezon 5 milyon 250 bin euro bonservis karşılığında Norwich City'den kadrosuna katmıştı.

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