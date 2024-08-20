Beşiktaş'ın hücum hattında ilginç detay

Beşiktaş'ın 2024-25 sezonunda hücum hattında ilginç bir detay ortaya çıktı.
Kartal, hücum hattını oluşturan 4 yıldız oyuncudan sadece Milot Rashica için bonservis ödedi. Ciro Immobile (Lazio) ve Rafa Silva (Benfica) bedelsiz transfer edildi. Akademiden yetişen Semih Kılıçsoy da geçen sezon A takıma yükseldi.
Siyah-beyazlılar, Rashica'yı geçen sezon 5 milyon 250 bin euro bonservis karşılığında Norwich City'den kadrosuna katmıştı.
Kartal, hücum hattını oluşturan 4 yıldız oyuncudan sadece Milot Rashica için bonservis ödedi. Ciro Immobile (Lazio) ve Rafa Silva (Benfica) bedelsiz transfer edildi. Akademiden yetişen Semih Kılıçsoy da geçen sezon A takıma yükseldi.
Siyah-beyazlılar, Rashica'yı geçen sezon 5 milyon 250 bin euro bonservis karşılığında Norwich City'den kadrosuna katmıştı.
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