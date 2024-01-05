Beşiktaş'ın hedefi yeniden Steven Berghuis

Beşiktaş, yaz transfer döneminde adı sıklıkla anılan ancak transferi bir türlü gerçekleşmeyen Steven Berghuis için tekrardan harekete geçti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ın hedefi yeniden Steven Berghuis
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05 Ocak 2024 08:25
Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için girişimlerini sürdürüyor.

ALTERNATİF ARAYIŞLARI BAŞLADI

Takım içinden ayrılacak oyuncuları da düşünen yönetim, alternatifleri değerlendirmeye başladı. Bu isimlerden birinin de Hollandalı teknik direktör Bronckhorst'un Feyenoord'dan eski öğrencisi Steven Berghuis olduğu öğrenildi.

Siyah-beyazlılar, Ajax forması giyen 32 yaşındaki kanat oyuncusu ile yaz döneminde de ilgilenmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Yönetim Bronckhorst'la sözleşme yapılmasının ardından Berghuis ile ilgili girişimlerine resmen başlayacak.

19 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Ajax formasıyla 19 resmi maça çıkan Steven Berghuis bu karşılaşmalarda 2 gol, 8 asistlik skor katkısı sağladı. 

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