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Beşiktaş'ın genç yıldız adayına 3 ülkeden talip çıktı

Beşiktaş'ın Ekvadorlu kanat oyuncusu Keny Arroyo'ya Brezilya, Rusya ve Ukrayna kulüpleri talip oldu.

calendar 30 Mayıs 2025 08:56
Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın genç yıldız adayına 3 ülkeden talip çıktı
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Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Kenny Arroyo dünyanın farklı noktalarından takımların ilgisini çekti.

RTI Esporte'nin haberine göre; Brezilya devi Santos, Keny Arroyo'yu 5 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamaya çalışıyor.

Arroyo'ya Rusya ve Ukrayna'dan da ilgi olduğu ancak takımların isminin şimdilik gizli tutulduğu kaydedildi.

BEŞİKTAŞ, ARROYO İÇİN 5 MİLYON 650 BİN EURO ÖDEDİ

Arroyo'nun bonservisinin ilk etapta yüzde 50'lik kısmını alan Beşiktaş, Independiente del Valle'ye 5 milyon 650 bin euro ödemişti.

Beşiktaş, gelecek sezonlarda istediği takdirde 2,5 milyon euroluk bir rakama payın yüzde 30'una daha sahip olabiliyor. Böylelikle Independiente'nin bir sonraki satıştan alacağı payın yüzde 20'ye düşme ihtimali var.

PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş adına 11 maçta forma giyen ve sahada yalnızca 255 dakika kalabilen Arroyo, bu maçlarda 2 gol katkısı sağladı.




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