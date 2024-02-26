Beşiktaş'ın derbideki büyük umudu Muçi

Süper Lig'de Beşiktaş'ın İstanbulspor'u devirdiği maçta Ernest Muci yine futboluyla göz kamaştırdı.
Siyah- beyazlı formayı giydiği ilk günden itibaren futboluyla parlayan 22 yaşındaki süper yetenek ilk golünü kaydetti. Dakikalar 54'ü gösterirken Gedson Fernandes'ten topu aldı. Rakip kaleye doğru kararlı bir koşu attı. Ardından da kalecinin pozisyonuna bakıp yerden uzanamayacağı noktaya doğru net bir şut çıkardı. Beşiktaş formasıyla ilk golünü attı. Siyah-beyazlı taraftarları sevince boğdu.
DERBİDE GÖZLER 10'DA
Beşiktaş formasını ilk defa Kayserispor deplasmanında giyen Ernest Muci'yi teknik direktör Fernando Santos bu mücadelede onu fazla alışık olmadığı sağ kanatta kullanmıştı.
Konyaspor mücadelesiyle beraber çok sevdiği 10 numara pozisyonuna geçen 22 yaşındaki futbolcunun performansı da arttı.
İstanbulspor mücadelesinde yine 10 numara pozisyonunda görev yapan Arnavut yıldız şimdi gözünü Galatasaray derbisine çevirdi. Ernest Muci dev mücadelede büyük sorumluluk üstlenecek.
Siyah- beyazlı formayı giydiği ilk günden itibaren futboluyla parlayan 22 yaşındaki süper yetenek ilk golünü kaydetti. Dakikalar 54'ü gösterirken Gedson Fernandes'ten topu aldı. Rakip kaleye doğru kararlı bir koşu attı. Ardından da kalecinin pozisyonuna bakıp yerden uzanamayacağı noktaya doğru net bir şut çıkardı. Beşiktaş formasıyla ilk golünü attı. Siyah-beyazlı taraftarları sevince boğdu.
DERBİDE GÖZLER 10'DA
Beşiktaş formasını ilk defa Kayserispor deplasmanında giyen Ernest Muci'yi teknik direktör Fernando Santos bu mücadelede onu fazla alışık olmadığı sağ kanatta kullanmıştı.
Konyaspor mücadelesiyle beraber çok sevdiği 10 numara pozisyonuna geçen 22 yaşındaki futbolcunun performansı da arttı.
İstanbulspor mücadelesinde yine 10 numara pozisyonunda görev yapan Arnavut yıldız şimdi gözünü Galatasaray derbisine çevirdi. Ernest Muci dev mücadelede büyük sorumluluk üstlenecek.
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