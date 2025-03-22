Beşiktaş'ın derbi kozu: Kare as!

Galatasaray derbisini çıkış maçı olarak gören Beşiktaş'ta Rafa Silva, Joao Mario, Ciro Immobile ve Gedson Fernandes özel olarak hazırlanıyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın derbi kozu: Kare as!
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22 Mart 2025 12:32

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in gelişiyle müthiş bir hava yakalayan Beşiktaş hızla üst sıralara doğru ilerlerken, son iki haf- tada büyük hayal kırıklığı yaşadı. 

Gaziantep ve Konya mağlubiyetleriyle bir anda rüzgar tersine döndü, eleştiriler başladı. Siyah-beyazlı takımın önünde şimdi büyük bir fırsat var: Galatasaray

29 MART'A KİLİTLENDİLER

Siyah beyazlılar 29 Mart'ta Tüpraş Stadı'nda konuk edecekleri ezeli rakipleri Galatasaray'ı mağlup ederek çıkışa geçmek istiyorlar. Bu noktada takımın 4 ası devrede. Rafa Silva, Joao Mario, Cıro Immobile ve Gedson Fernandes, derbiye özel hazırlanıyor. Solskjaer'in kare ası, takım arkadaşlarını motive etme görevini de üstlendi.

 

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