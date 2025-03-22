Beşiktaş'ın derbi kozu: Kare as!

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in gelişiyle müthiş bir hava yakalayan Beşiktaş hızla üst sıralara doğru ilerlerken, son iki haf- tada büyük hayal kırıklığı yaşadı.



Gaziantep ve Konya mağlubiyetleriyle bir anda rüzgar tersine döndü, eleştiriler başladı. Siyah-beyazlı takımın önünde şimdi büyük bir fırsat var: Galatasaray



29 MART'A KİLİTLENDİLER



Siyah beyazlılar 29 Mart'ta Tüpraş Stadı'nda konuk edecekleri ezeli rakipleri Galatasaray'ı mağlup ederek çıkışa geçmek istiyorlar. Bu noktada takımın 4 ası devrede. Rafa Silva, Joao Mario, Cıro Immobile ve Gedson Fernandes, derbiye özel hazırlanıyor. Solskjaer'in kare ası, takım arkadaşlarını motive etme görevini de üstlendi.







