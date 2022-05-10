Beşiktaş'ın Avrupa hayali mucizeye kaldı

Derbide aldığı beraberlikle 4'üncü sırada bulunan Medipol Başakşehir ile arasındaki 6 puanlık farkı eritemeyen siyah beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor'un 3 puan gerisine düşerken, son 5 maçının 4'ünü kazanan Fatih Karagümrük'ün de 1 puan altına indi ve haftayı 7'nci sırada tamamladı.



Beşiktaş'ın son 2 maç öncesinde ligi 4'üncü sırada bitirme şansı kalmadı. 4'üncü sıradaki Medipol Başakşehir'e karşı 1 mağlubiyet, 1 beraberlik alan siyah-beyazlılar, puanları eşitlese dahi ikili averajda rakibinin gerisinde kalıyor. Beşiktaş'ın 2 maçı kazanıp, Medipol Başakşehir'in iki maçı kaybetmesi, bunun yanında Aytemiz Alanyaspor'un 2 maçta 3 puan alması halinde ise 3'lü averaj durumu ortaya çıkabilir. Ancak siyah-beyazlılar, bu durumda da rakiplerinin arkasında kalıyor. Rakipleri Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı 4 maçta toplamda 4 puan alabilen Beşiktaş, 7 puan toplayan Alanyaspor ve 5 puan alan Başakşehir'in gerisinde kalacak. Bu kaybetme ihtimalleri gerçekleşirken Fatih Karagümrük'ün ligde oynayacağı iki maçını da kazanması halinde ise ilk 5 bile Beşiktaş için imkansız hale geliyor.



Siyah beyazlıların Avrupa Kupalarına katılması için tek ihtimal bulunuyor. Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanıp, Alanyaspor'un 1 maç yenilmesi, Fatih Karagümrük'ün de 2 maçın en az bir tanesinde puan kaybetmesi, ayrıca Beşiktaş'ın da 2 maçını kazanması gerekiyor. Bu ihtimaller, siyah-beyazlıların 5'inci olmasını içeren bir denklemi barındırıyor.





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