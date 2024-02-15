Beşiktaş'ın 100. yıl özel formaları 50 bini geçti

Beşiktaş'ın 100'üncü yıl özel formaları, 4 haftada 50 bin satışa ulaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın 100. yıl özel formaları 50 bini geçti
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15 Şubat 2024 20:26
Beşiktaş Kulübünün Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel hazırladığı formalara siyah-beyazlı taraftarlar ilgi gösterdi.

Hasan Arat'ın başkanlık görevine gelmesinin ardından üretimine başlanan forma, 4 haftalık süreçte 50 bin satışa ulaştı.

Siyah-beyazlı kulübün efsaneleri Şeref Bey, Baba Hakkı ve Süleyman Seba'nın isimlerinin yanı sıra Beşiktaş'ın üç farklı dönemde kullandığı üç arma ile Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl logosunun yer aldığı formayı, Beşiktaşlı oyuncular, Atakaş Hatayspor ile oynanan müsabakada giymişti.

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