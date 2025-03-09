Beşiktaş ile Gaziantep FK 12. randevuda

Beşiktaş - Gaziantep arasında ligde geride kalan 11 maçtan 5'ini siyah-beyazlı takım, 3'ünü Gaziantep temsilcisi kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Gaziantepfk.org
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Beşiktaş ile Gaziantep FK 12. randevuda
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09 Mart 2025 15:01

Beşiktaş ile Gaziantep FK, 10 Mart Pazartesi günü Süper Lig'de 12. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında ligde geride kalan 11 maçtan 5'ini siyah-beyazlı takım, 3'ünü Gaziantep temsilcisi kazandı. Takımlar 3 müsabaka ise sahadan puanları paylaşarak ayrıldı. 

Beşiktaş'ın lig maçlarındaki 16 golüne, kırmızı-siyahlı ekip 11 golle yanıt verdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Gaziantep'te oynanan müsabaka 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

- Beşiktaş, evinde puan vermiyor

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de Gaziantep FK ile sahasında oynadığı 5 maçı da kazandı.

Gaziantep temsilcisi ile İstanbul'da oynadığı karşılaşmaların tamamını 3 puanla kapatan Beşiktaş, oynanan 5 müsabakada kalesinde yalnızca 1 gol gördü. 

"Kara kartal", kırmızı-siyahlı takımın filelerini ise 11 kez havalandırdı.

- En farklı skorlar 

İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı skorlu galibiyeti Beşiktaş, 3-0'lık skorla elde etti.

Siyah-beyazlılar, 2019-2020 sezonunda rakibiyle İstanbul'da oynadığı karşılaşmayı 3-0 kazandı. 

Öte yandan, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK, Beşiktaş ile oynadığı müsabakada 3-0 hükmen mağlup sayılmıştı.

Gaziantep FK ise 2020-2021 sezonunda Gaziantep'te oynanan maçtan 3-1 galip ayrıldı.

Ayrıca 2019-2020 sezonunda Gaziantep FK'nın konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-2 yendiği mücadele de en gollü karşılaşma olarak dikkati çekiyor. 

- Kupada 5 kez rakip oldular

Beşiktaş ile Gaziantep FK, Türkiye Kupası'nda 5 kez rakip oldu. 

Söz konusu karşılaşmalarda siyah-beyazlı ekip, 4 maçtan galip ayrılırken, 1 müsabakayı da Gaziantep temsilcisi kazandı. 

"Kara kartal" bu mücadelelerde 13 gol kaydetti. Kırmızı-siyahlı takım ise 3 kez rakip ağları havalandırdı. 

Kupada iki takım arasında oynanan en gollü müsabaka ise Beşiktaş'ın sahasında 5-0 kazandığı maç oldu.


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