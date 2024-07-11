Beşiktaş için Kwadwo Duah iddiası!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, gündeme bu kez Kwadwo Duah geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Beşiktaş için Kwadwo Duah iddiası!
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11 Temmuz 2024 12:16
Yeni sezon öncesi golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş için bu kez gündeme Ludogorets forması giyen İsviçreli forvet Kwadwo Duah geldi.

Alman basınından Kicker, 27 yaşındaki golcü Kwadwo Duah için Beşiktaş v Yunanistan Ligi takımlarından AEK'nın devrede olduğunu duyurdu.

Ludogorets'in 2023 yılının Temmuz ayında Nürnberg'ten 3,5 milyon euroya transfer ettiği Kwadwo Duah için minimum 5 milyon eurodan görüşmelere başlayacağı belirtildi.

EURO2024'te İsviçre Milli Takımı formasıyla Macaristan'a bir gol atan Kwadwo Duah, Ludogorets ile 24 lig maçında, 13 kez fileleri havalandırdı.

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