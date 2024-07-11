Yeni sezon öncesi golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş için bu kez gündeme Ludogorets forması giyen İsviçreli forvet Kwadwo Duah geldi.
Alman basınından Kicker, 27 yaşındaki golcü Kwadwo Duah için Beşiktaş v Yunanistan Ligi takımlarından AEK'nın devrede olduğunu duyurdu.
Ludogorets'in 2023 yılının Temmuz ayında Nürnberg'ten 3,5 milyon euroya transfer ettiği Kwadwo Duah için minimum 5 milyon eurodan görüşmelere başlayacağı belirtildi.
EURO2024'te İsviçre Milli Takımı formasıyla Macaristan'a bir gol atan Kwadwo Duah, Ludogorets ile 24 lig maçında, 13 kez fileleri havalandırdı.
Alman basınından Kicker, 27 yaşındaki golcü Kwadwo Duah için Beşiktaş v Yunanistan Ligi takımlarından AEK'nın devrede olduğunu duyurdu.
Ludogorets'in 2023 yılının Temmuz ayında Nürnberg'ten 3,5 milyon euroya transfer ettiği Kwadwo Duah için minimum 5 milyon eurodan görüşmelere başlayacağı belirtildi.
EURO2024'te İsviçre Milli Takımı formasıyla Macaristan'a bir gol atan Kwadwo Duah, Ludogorets ile 24 lig maçında, 13 kez fileleri havalandırdı.
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