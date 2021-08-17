Beşiktaş için açık opsiyon; Marcelo

Beşiktaş, stoper transferi için girişimlerini sürdürürken sürpriz bir opsiyon oluştu: Lyon'da kadro dışı bırakılan Marcelo Guedes.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Beşiktaş için açık opsiyon; Marcelo
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ağustos 2021 15:42
Beşiktaş stoper transferinde Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmak için yoğunlaşmışken, sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fransız ekibi Lyon, Beşiktaş'ın eski oyuncularından Marcelo'yu kadro dışı bıraktı ve sözleşmesini feshetmek için oyuncuyla görüşmelere başladı.

TEKNİK DİREKTÖRÜ GÖZDEN ÇIKARDI

Ligue 1'in ilk 2 haftasında galibiyet alamayan ve toplam 4 gol yiyen Olympique Lyon'da teknik direktör Peter Bosz'un Brezilyalı oyuncunun performansından ve oyuna yaklaşımından memnun olmadığı ve gönderilmesini talep ettiği kaydedildi.

L'Equipe'in haberine göre, Fransız kulübü 34 yaşındaki futbolcunun kontratını kısa süre içinde feshedecek.

DAHA ÖNCE BİRÇOK KEZ GÜNDEME GELDİ

Beşiktaş'tan 2017'de 7 milyon euro bonservis bedeliyle Lyon'a giden tecrübeli futbolcu, zaman zaman siyah-beyazlı takımın gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

İstanbul'da başarılı bir dönem geçiren Sambacı, Fransa'da 167 maça çıkarken 8 gol ve 2 asistlik de skor katkısı verdi.




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.