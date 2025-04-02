Beşiktaş'ı 'diğerleri' yaktı!

Beşiktaş'ın derbi performansı, diğer rakiplere karşı aldığı skorları dengeleyemedi.



Siyah beyazlılar ezeli rakipleri ve doğal şampiyonluk adayları Fenerbahçe (ikinci maç oynanmadı), Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı bu sezon oynadığı beş derbiden 10 puan çıkardı. Maç başına 2 puan ortalamasını tutturdu.



Beşiktaş, diğer 15 rakibine karşı ise 22 maça çıkıp sadece 37 puan toplayabildi. Siyah-beyazlıların derbi dışı puan ortalaması yalnızca maç başına 1,68... Galatasaray ve Fenerbahçe'nin derbi dışı puan ortalaması ise aynı: 2,65...



Bu ortalama sayesinde Beşiktaş'a, Galatasaray 24, Fenerbahçe 18 puan fark atmış durumda.



SON 10 SEZONUN DA KRALI



Beşiktaş, dört büyüklerin son 10 sezonda kendi aralarında oynadığı maçlarda da lider durumda.



Siyah-beyazlılar üç şampiyonluk sıkıştırdığı periyotta, 23 galibiyetle 86 puan topladı. Sarı-kırmızılılar dört şampiyonluk aldığı ilgili süreçte 82 puanla ikinci.



Beşiktaş sezonda kendi aralarında oynadığı maçlarda da lider durumda. Siyah-beyazlılar üç şampiyonluk sıkıştırdığı periyotta, 23 galibiyetle 86 puan topladı.



Sarı-kırmızılılar dört şampiyonluk aldığı ilgili süreçte 82 puanla ikinci.



