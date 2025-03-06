Beşiktaş, Gedson ile anlaşmaya çok yakın!

Beşiktaş, son dönemde adı Milan gibi büyük kulüplerle anılmaya başlayan Gedson Fernandes ile sözleşme yenilmeye çok yakın.
Başkan Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde Portekizli futbolcunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirerek anlaşmaya vardı.
Yeni sözleşmenin, 2030 yılına kadar geçerli olacak şekilde imzalanması bekleniyor. Geçen sezon sözleşmesindeki +1 yıllık opsiyon kullanılarak kadroda tutulan Gedson'un maaşı 1.7 milyon Euro'ya çıkarılırken, yeni sözleşme ile birlikte daha fazla iyileştirme yapılacağı belirtildi.
GEDSON'UN PERFORMANSI
Türkiye'de daha önce Galatasaray ve Rizespor formalarını giyen Gedson, 2022-23 sezonunda Beşiktaş'a transfer olmuştu. Siyah-beyazlı formayla ilk sezonunda 36 maçta 3 gol ve 6 asistlik bir performans sergileyen oyuncu, geçen sezon 43 maçta 3 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
Bu sezon ise 37 maçta 8 gol ve 1 asistle oldukça etkili bir performans ortaya koyan orta saha oyuncusu, 3 sezonda toplamda 116 karşılaşmada 14 gol ve 10 asistlik katkı sağlayarak Beşiktaş'a 24 golle direkt katkıda bulundu.
Başkan Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde Portekizli futbolcunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirerek anlaşmaya vardı.
Yeni sözleşmenin, 2030 yılına kadar geçerli olacak şekilde imzalanması bekleniyor. Geçen sezon sözleşmesindeki +1 yıllık opsiyon kullanılarak kadroda tutulan Gedson'un maaşı 1.7 milyon Euro'ya çıkarılırken, yeni sözleşme ile birlikte daha fazla iyileştirme yapılacağı belirtildi.
GEDSON'UN PERFORMANSI
Türkiye'de daha önce Galatasaray ve Rizespor formalarını giyen Gedson, 2022-23 sezonunda Beşiktaş'a transfer olmuştu. Siyah-beyazlı formayla ilk sezonunda 36 maçta 3 gol ve 6 asistlik bir performans sergileyen oyuncu, geçen sezon 43 maçta 3 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
Bu sezon ise 37 maçta 8 gol ve 1 asistle oldukça etkili bir performans ortaya koyan orta saha oyuncusu, 3 sezonda toplamda 116 karşılaşmada 14 gol ve 10 asistlik katkı sağlayarak Beşiktaş'a 24 golle direkt katkıda bulundu.