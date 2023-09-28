Beşiktaş'ın Adana Demir deplasmanındaki şok yenilgisinde orta sahanın hem savunmada hem hücumda ciddi sorunlar yaşadığı gözlendi.
Amir, Salih ve Chamberlain 3'lüsüyle maça başlayan Kartal'da orta hat adeta tel tel dökülürken gözler Gedson Fernandes'i fazlasıyla aradı. Omuzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle Brugge ve Kayserispor maçlarında forma giyemeyen başarılı oyuncu iyileşti ama idman eksiği ve sakatlığının nüksetmemesi adına hafta içi mesaisinde kadroya alınmadı.
KONYASPOR MAÇINDA SAHADA
İstanbul'da kalan ve özel program dahilinde çalışmalarına devam eden Gedson'un hafta sonunda oynanacak olan Konyaspor maçında sahada olmasına kesin gözle bakılıyor.
HÜCUMA GEÇİŞLER ONUN İŞİYDİ!
Beşiktaş'ta bu sezon 4 maçta forma giyen ve 1 kez fileleri havalandıran yıldız oyuncu, takıma topsuz oyunda ve topla beraber hücuma çıkışlarda en önemli katkıyı veren isimlerde biri. Gedson'un olmaması Şenol Güneş'in oyun düzenini fazlasıyla etkiledi.
Amir, Salih ve Chamberlain 3'lüsüyle maça başlayan Kartal'da orta hat adeta tel tel dökülürken gözler Gedson Fernandes'i fazlasıyla aradı. Omuzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle Brugge ve Kayserispor maçlarında forma giyemeyen başarılı oyuncu iyileşti ama idman eksiği ve sakatlığının nüksetmemesi adına hafta içi mesaisinde kadroya alınmadı.
KONYASPOR MAÇINDA SAHADA
İstanbul'da kalan ve özel program dahilinde çalışmalarına devam eden Gedson'un hafta sonunda oynanacak olan Konyaspor maçında sahada olmasına kesin gözle bakılıyor.
HÜCUMA GEÇİŞLER ONUN İŞİYDİ!
Beşiktaş'ta bu sezon 4 maçta forma giyen ve 1 kez fileleri havalandıran yıldız oyuncu, takıma topsuz oyunda ve topla beraber hücuma çıkışlarda en önemli katkıyı veren isimlerde biri. Gedson'un olmaması Şenol Güneş'in oyun düzenini fazlasıyla etkiledi.