Beşiktaş GAİN, 14 sayı geriden gelerek seriyi sürdürdü!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında, Beşiktaş GAİN, sahasında Glint Manisa Basket'i konuk etti.
Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi 14 sayı geriden gelerek Beşiktaş, 79-65 kazandı.
Bu sonuçla tarihinde ilk kez 9'da 9 yapan Beşiktaş GAİN, liderliğini sürdürdü. Glint Manisa Basket ise ligdeki 6. mağlubiyetini yaşadı.
